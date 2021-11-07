На Украине уже заложены схроны с оружием, созданы «подпольные обкомы», а также террористические и диверсионные группы, которые должны будут действовать в тылу российской армии, и которые должны будут дестабилизировать обстановку. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Эти группы будут пытаться поднять население на борьбу, активную или пассивную, но специальные российские службы, которые будут идти вслед за армией, будут работать на выявление таких очагов дестабилизации, очагов сопротивления и, естественно, на локализацию таких очагов, подчеркнул эксперт.

«Учитывать фактор пассивного или активного сопротивления населения в случае продвижения российской армии вглубь территории Украины нужно, но я не думаю, но масштабного партизанского движения ожидать однозначно не стоит. Потому что, во-первых, среда не та, это не мы против фашистов, например. А во-вторых, настоящих буйных мало», — указал Ходаковский.

Надо сделать так, чтобы Украина после своего поражения «уже не встала», чтобы Запад потом не смог обозленную, ненавидящую Россию Украину использовать в своих целях, заключил собеседник издания.

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