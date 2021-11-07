Приостановка работы представительства НАТО в России вызвала во всем мире большую волну тревожности. Такой разрыв отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Йенс Столтенберг обвинил Россию в осложнении дипотношений и анонсировал заседание министров обороны стран Альянса, посвященное «российской угрозе».

В то же время российские действия должны были продемонстрировать, что Москва фиксирует: нынешний генсек НАТО Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик, пояснил эксперт.

«Особенно Россия была шокирована решением Столтенберга наполовину сократить российское представительство, это во-первых. Во-вторых к этому он еще добавил причину — якобы существующую «общую злонамеренность России». Это уже какое-то уникальное заявление. Россия теперь всемирное зло, что ли? И в третьих, он заявил, что одновременно мы будем углублять отношения с Россией. Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала», — указал Марков.

В последнее время НАТО предпринимает антироссийские, агрессивные и неподдающиеся логике шаги, нельзя исключать, что российские дипломаты и спецслужбы получили задание получить информацию о психическом здоровье руководства альянса, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.