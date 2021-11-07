Ранее в НАТО приняли решение сократить вдвое число сотрудников российской дипмиссии при военном альянсе в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила действие военной миссии НАТО, информационного бюро Североатлантического альянса в Москве, и с 1 ноября на неопределенный прекращена работа постоянного представительства при организации. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг обвинил Россию в осложнении дипотношений и анонсировал заседание министров обороны стран Альянса, посвященное «российской угрозе».
В то же время российские действия должны были продемонстрировать, что Москва фиксирует: нынешний генсек НАТО Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик, пояснил эксперт.
«Особенно Россия была шокирована решением Столтенберга наполовину сократить российское представительство, это во-первых. Во-вторых к этому он еще добавил причину — якобы существующую «общую злонамеренность России». Это уже какое-то уникальное заявление. Россия теперь всемирное зло, что ли? И в третьих, он заявил, что одновременно мы будем углублять отношения с Россией. Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала», — указал Марков.
В последнее время НАТО предпринимает антироссийские, агрессивные и неподдающиеся логике шаги, нельзя исключать, что российские дипломаты и спецслужбы получили задание получить информацию о психическом здоровье руководства альянса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.