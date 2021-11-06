Нормализации отношений с США без возвращения дипломатической собственности России не будет, заявил советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев 6 ноября в интервью телеканалу RTVI

В 2017-2018 годах США закрыли генеральные консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также резиденцию генерального консула в Сиэтле. В общей сложности Америкой было захвачено имущества на сотни тысяч долларов, отметил Кошелев. Портников: Россия и США достигли договоренности по Украине © Facebook, Виталий Портников

«Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, у меня таких оснований нет. Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», — сказал Кошелев.

По словам дипломата, вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся в глубоком кризисе.