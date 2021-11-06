Народный депутат I-VIII созывов Верховной Рады, соучредитель «Партии регионов» Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале 6 ноября сообщил бывший депутат Игорь Мосейчук

«Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений, вызванных COVID-19, на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский — украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор. Имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем», — написал Мосейчук.

На смерть Георгия Корнеевича Крючкова © РИА Новости, Филатов / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Звягильский попал в реанимацию с COVID-19.

Ефим Звягильский был народным депутатом восьми созывов с 1990 по 2019 год. В 2019 он впервые не баллотировался в парламент.

В 1992-1993 годах исполнял обязанности премьер-министра Украины. Был одним из соучредителей «Партии регионов».