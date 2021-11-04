Население Украины хочет мира, и мы это видим по соцопросам. Другое дело, что это же население Украины постоянно со всех эфиров украинских каналов убеждают, что война идет. Им многие из них считают, что война уже идет с 2014 года. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Я дончанин, я люблю Донецк, я люблю дончан, я знаю, что это самые миролюбивые люди, и они всегда хотели мира и хотят мира. Но в разгар этих бомбежек, уж простят меня те нормальные украинцы, которые живут в Киеве, Одессе, Харькове, где угодно… Так вот, я столько раз слышал от этих мирных, хороших людей, миролюбивых людей — «вот бы хоть раз, хоть один день Киев, киевляне испытали то, что испытывают дончане, испытывают жители Горловки»», — указал Корнилов.

Поэтому нужно рассказывать тем же гражданам Украины, чтобы они перестали слушать эту дурную пропаганду, что Россия на эту войну не явилась и являться не хочет, и что Россия хочет мира, как и Донбасс, кстати, которому уж точно «война в печенках сидит», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.