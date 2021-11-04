Нужно также понимать, что многие украинцы, думая, что они и так воюют, не могут представить себе ужасы настоящей войны, которые каждый день испытывают на себе жители того же Донбасса, в прифронтовой зоне особенно, подчеркнул эксперт.
«Я дончанин, я люблю Донецк, я люблю дончан, я знаю, что это самые миролюбивые люди, и они всегда хотели мира и хотят мира. Но в разгар этих бомбежек, уж простят меня те нормальные украинцы, которые живут в Киеве, Одессе, Харькове, где угодно… Так вот, я столько раз слышал от этих мирных, хороших людей, миролюбивых людей — «вот бы хоть раз, хоть один день Киев, киевляне испытали то, что испытывают дончане, испытывают жители Горловки»», — указал Корнилов.
Поэтому нужно рассказывать тем же гражданам Украины, чтобы они перестали слушать эту дурную пропаганду, что Россия на эту войну не явилась и являться не хочет, и что Россия хочет мира, как и Донбасс, кстати, которому уж точно «война в печенках сидит», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.