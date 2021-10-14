Украинцев убеждают со всех ТВ-каналов, электронных и печатных СМИ, что они воюют с Россией уже семь лет. Но это - ложь. Между Россией и Украиной войны нет. А если начнется, то только по решению властей США и самой Украины, утверждает обозреватель РИА Новости, политолог Владимир Корнилов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир, как вы, думаете, зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд?

— Она занимает высокую должность в государственном департаменте Соединенных Штатов Америки и считается там вполне закономерно главным специалистом по России, по Украине, по восточно-европейскому пространству. То есть она ответственна за этот регион в целом. Да и для нас она, как вы понимаете, знаковая.

Я думаю, она приехала для того, чтобы действительно договариваться с Россией по возможным точкам соприкосновения по украинскому вопросу. Неизвестно, в обмен на что, об этом можно только гадать.

— Получается, на украинском направлении наконец-то начнутся изменения?

Нуланд рассказала, чем насладилась в Москве перед официальными встречами © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Владислав Сурков и главный по украинскому направлению от госдепа Курт Волкер, это было до прихода Байдена на пост президента. Ну и мы помним, как шли переговоры с Волкером, и мы помним, что, по-моему, когда они встречались в Эмиратах, или где-то в арабской стране, когда в итоге сошлись на двух пунктах из большого списка пунктов возможных точек соприкосновения по Украине. Это «добрый день», и в конце «до свидания». Я утрирую, но примерно так это выглядело. То есть, может быть, и сейчас сойдутся на этих двух пунктах.

— Не считаете ли вы, что это может быть негативный сигнал для Украины, что Соединенные Штаты захотели встретиться и обсудить Украину с Россией, но без Украины, ради чего даже ослабили санкции на ряд российских дипломатов? Как вы считаете, может быть украинской власти пора уже тревожиться на этот счет?

— Вы мне сейчас напомнили эпизод из фильма «Особенности национальной охоты», когда милиционер потерял пистолет, ему говорят «теперь есть повод для беспокойства, теперь можно беспокоиться». Так вот и здесь — Украине-то всегда есть возможность и повод тревожиться. Другое дело, что сами они на Украине успокаивают себя чем? «Нет, Виктория Нуланд перед этим же посетила Украину, согласовала все вопросы, которые она собирается обсуждать с российскими представителями в Москве». Мол, это не то, что вы думаете, это не переговоры об Украине без Украины. Вы же знаете, Байден встретился с Путиным, вообще про Украину на время забыв. Хотя помните, как Зеленский прямо публично, через эфиры прямые уламывал, уговаривал, упрашивал: «Байден, сначала встреться со мной»! Ну вот видите, встретился он с Путиным, и только потом, спустя пару месяцев, дошла участь и до Зеленского.

Здесь вроде бы как политес сохранен. Нуланд встретилась с украинскими представителями, обсудили возможные темы переговоров. Я думаю, и с Россией тоже. И после этого она поехала в Москву. Так что Украине тревожиться есть о чем, другое дело, что объяснить своему электорату, своим избирателям, Зеленский может именно так.

— Вышла статья Дмитрия Медведева, где основная мысль о том, что нет смысла вообще вести какие-то переговоры с украинскими властями, поскольку все равно Украина несамостоятельное государство. Скажите, значит ли это, что теперь нет никакого шанса на встречу между Путиным и Зеленским?

— Да шанс-то есть, вопрос опять-таки, о чем говорить. Вы же помните, Путин прямо пригласил Зеленского приехать в Кремль — пожалуйста, всегда открыты! Так ведь и было сказано. Зеленский может в любой момент позвонить в Кремль, в Москву, и ехать на встречу.

Другое дело, что ему сразу прямо было сказано, это говорится уже не один год, и не только Зеленскому. И Порошенко говорили то же самое. Два вопроса, даже не поднимают, в двусторонних переговорах. Смысла об этом заикаться даже нет — это Крым.

Крымский вопрос, заметьте, не поднимают в беседах с Россией ни Байден, ни Нуланд, ни кто бы то ни было. Это не касается других стран, это внутриполитический вопрос самой Российской Федерации. Тема Крыма закрыта для обсуждения на международной арене. Давно говорится и будет говориться всегда.

И второй вопрос — это вопрос Донбасса. Тут Россия всегда тоже последовательно говорит «пожалуйста, есть Нормандский формат, есть Минский формат, и есть обязанности Украины, согласно Минским соглашениям, вести прямой диалог с представителями Донбасса. В этом формате — пожалуйста, встречайтесь, сколько угодно.

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк — Получается, Медведев противоречит Путину, говоря в своей статье, что нет смысла вести какие-то переговоры с представителми украинской власти?

— Ну нет, совсем не противоречит. То есть, вы же видите, и Медведев говорит об этом конфликте, о российско-украинских проблемах, действительно лучше обсуждать вопрос с сюзереном! Заметьте — с Нуланд, не случайно же эта статья появилась в тот момент, когда Нуланд уже взлетела из аэропорта Вашингтона, полетев в Москву.

Ясное дело, что это и послание, что можно действительно тут переговаривать о возможности встречи Зеленского и Путина — о возобновлении транспортного сообщения, обмене послами, о возобновлении поставок воды в Крым. Да пожалуйста!

Это даже встречаться Зеленскому и Путину не надо, достаточно решений украинского правительства. Это же не Россия все перекрывала, закрывала, вводила блокады, перекрывала авиасообщение и т. д. Это же все Украина сделала!

А вот по тем вопросам, который поднимает все время Зеленский — ДонбассЮ например, конечно, лучше общаться напрямую с Соединенными Штатами Америки. Ну вспомните, как велись переговоры по тому же Минску в 2015 году, в начале 2015 года, когда Порошенко периодически, пардон, выбегал до ветру, чтобы обсудить со своими хозяевами условия минских соглашений.

Действительно, на мой взгляд, я вот всегда выступал за то, чтобы включить в Минский формат, — если Минский, Нормандский, какой угодно — Соединенные Штаты Америки. Но только тогда Украина там не нужна.

То есть, пожалуйста, Россия и Америка действительно могут напрямую договариваться о чем угодно. Просто договариваться с Зеленским об условиях разрешения мирного конфликта в Донбассе, где Россия не считает себя стороной конфликта, — это действительно смешно, нет никакого смысла.

Статья Медведева в этом плане абсолютно выверена, понятна, меня только концовка несколько насторожила.

— Что нужно терпеть?

— Что делать ничего не надо, надо ждать. Мол, Россия может ждать, и т. д. Вот тут вы понимаете, мне как дончанину, конечно же, волнительно оттого, что мы снова будем чего-то ждать.

То есть эта неуверенность в будущем, непонятная ситуация с Добассом, двоякий уровень взаимоотношений, которые можно трактовать то так, то сяк. Неуверенность в будущем — это, конечно то, что очень тревожит жителей Донбасса, создает атмосферу неоправданных ожиданий, а соответственно, если они оправдываются, разочарование.

Вот тут, конечно, у меня концовка вызывает ряд вопросов. Ждать Россия не должна, на мой взгляд, на этом направлении. Россия должна продолжать тот процесс, который уже начат, по сути дела, интеграции Донбасса, экономической, гуманитарной интеграции граждан Российской Федерации в этом пространстве, которых все больше и больше в Донбассе. На мой взгляд, это правильно было бы. И плюс, конечно, развивать в дальнейшем все связи с Донбассом, и готовиться к возможному признанию этих республик.

— К слову, на Украине говорят, что Украина воюет с Россией около семи лет, хотя это и не так. Но все же, не могу вас не спросить, как вы оцениваете вероятность начала боевых действий между Украиной и Россией?

— Слышали недавнее заявление господина Арестовича, не последний вроде человек в иерархии украинской власти, советник целого главы офиса президента и спикер официальный группы «Украина» в Минских переговорах. Он же заявил, что вообще «в Крыму без проблем, раз плюнуть, зайти и захватить Крым Украина может спокойно, что вооруженных сил России в том Крыму — ерунда.

Арестович так заявил, что показывает, что он многого не знает. Это заявляет, подчеркиваю, официальный спикер Украины в Минской группе, он единственный, кто уполномочен делать официальные заявления от этой группы. Он говорит, «да там плевое дело захватить этот Крым вооруженным путем украинской армии».

— Но Арестович не принимает решений. Он может только болтать.

— И вот теперь вопрос, а кому верить, Арестовичу, или вот этому непонятному комику по фамилии Зеленский, который недавно вроде на трибуне генассамблеи ООН заявлял о том, что Россия превратила Крым в вооруженное формирование, нарастила там военное присутствие, сделала чуть ли не ядерную базу.

И вот вопрос, в итоге кто из них не слышал, что заявляет другой — Зеленский не знает, что заявляет Арестович, или Арестович не знает, что заявляет Зеленкий? Кто у них там принимает решения? Да никто! Никто там не уполномочен принимать решения, ни Зеленский, ни Арестович, ни украинская группа в Минских переговорах, ни Верховная Рада. Есть Виктория Нуланд — вот Виктория Нуланд будет принимать решения, соответственно, с ведома Байдена. В Америке, в отличие от Украины, есть четкая иерархия, четкая подчиненность, и уж точно ответственность за принятие собственных решений. Вот с Нуланд надо и договариваться о том, как дальше строить свои отношения с Украиной.

— Считаете ли вы, что Соединенные Штаты готовят украинскую армию к войне?

— Они не скрывают, что это — официальная линия Соединенных Штатов, Пентагона. Ежегодно выделяются сотни миллионов долларов, во всяком случае, выделяются формально, они, как правило, Америку не покидают, то есть, США, Пентагон выделяет деньги на покупку Украиной, причем, как правило, в долг, устаревшей, списанной техники, для того, чтобы она была поставлена на Украину. Иначе пришлось бы ее утилизировать, и это стоило бы тоже немалых денег.

То есть Америка готовит Украину к войне, об этом говорится прямо, открыто, для этого там присутствуют на постоянной основе, вопреки украинской Конституции, американский воинский контингент на Яворевском полигоне во Львовской области. Строится, а по сути уже построена американская военная база в Очакове.

Да, Украину активно готовят к войне с Россией. Об этом написана масса аналитических, научных трактатов, американскими аналитиками, аналитиками разведывательных структур вроде «Рэнд Корпорейшн», они не скрывают этого.

И в этом плане нам, конечно, надо учитывать и эту угрозу, эту возможность того, что рано или поздно Украина развяжет какую-то военную авантюру. К этому нужно готовиться. Это нужно учитывать, все риски просчитывать. И самое главное, вот тут очень важно, на самом деле, во-первых, не нивелировать эту угрозу, не говорить, да они никогда не посмеют, и объяснять украинцам, чего там многие не понимают: США воевать за Украину не будет, НАТО не вступится. Если кто-то решит развязать бойню, не дай бог, конечно, то Украина останется один на один с Россией, никто не придет на помощь, кроме дипломатов, вот и все.

— Как вы считаете, население Украины готово к войне, в плане того, что действительно ли они возьмут оружие и будут воевать против россиян?

— Население Украины хочет мира, и мы это видим по соцопросам. Другое дело, что это же население Украины постоянно, ежечасно, со всех эфиров украинских каналов убеждают, что война идет. То есть многие на Украине действительно, и опросы опять-таки это показали, считают, что война уже идет с 2014 года.

Корнилов: Украина сама позволила гражданам принять участие в выборах в Госдуму © кадр из видео Украина.ру

И в этом плане надо понимать, что украинцы, к сожалению, очень многие думают, что они уже на войне, страна воюет, не могут представить себе ужасы настоящей войны. Те ужасы, которые каждый день испытывают на себе жители того же Донбасса, в прифронтовой зоне особенно.

То есть, вы знаете, я дончанин, я люблю Донецк, я люблю дончан, я знаю, что это самые миролюбивые люди, и они всегда хотели мира и хотят мира. Но в разгар этих бомбежек, уж простят меня те нормальные украинцы, которые живут в Киеве, Одессе, Харькове, где угодно… Так вот, я столько раз слышал от этих мирных, хороших людей, миролюбивых людей — «вот бы хоть раз, хоть один день Киев, киевляне испытали то, что испытывают дончане, испытывают жители Горловки».

То есть еще раз говорю, они хотят мира, все эти люди, но когда они слушают украинских всевозможных политиков, обывателей, когда они видят, как граждане Украине эсэмэски перечисляют на поддержку этих боевиков в Донбассе, вы же понимаете, о чем думают в это время дончане — матери, отцы, дети. Конечно, они думают, «если бы вы хоть день пожили в этом кошмаре, в котором живем мы уже восьмой год — тогда глядишь, действительно, вы и о мире будете говорить по-другому, а о войне — тем более.