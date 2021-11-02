Необходимо проанализировать ситуацию с использованием беспилотников рядом с Россией, сказал президент страны Владимир Путин на совещании с представителями ВС РФ и «оборонки» в Сочи. Его слова приводит РИА Новости 2 ноября

Ранее Украина стала использовать в Донбассе неподалеку от границы с Россией беспилотники Bayraktar турецкого производства. По данным украинских военных, в результате одной из таких атак погибли ополченцы ДНР.

«Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с РФ», — цитирует агентство главу государства.

«Это смертный приговор»: Коротченко о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Президент сообщил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников достаточно эффективно и отметил, что на вооружении армии страны состоят свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он дал поручение продолжить работу над БПЛА, «имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки» и накопленный в связи с использованием БПЛА опыт.