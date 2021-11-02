Ранее Украина стала использовать в Донбассе неподалеку от границы с Россией беспилотники Bayraktar турецкого производства. По данным украинских военных, в результате одной из таких атак погибли ополченцы ДНР.
«Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с РФ», — цитирует агентство главу государства.
Беспилотные летательные аппараты стали одной из главных тем совещания. Путин отметил, что опыт военных действий в Сирии показал, насколько опасным может быть этот вид вооружений.
Президент сообщил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников достаточно эффективно и отметил, что на вооружении армии страны состоят свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Он дал поручение продолжить работу над БПЛА, «имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки» и накопленный в связи с использованием БПЛА опыт.