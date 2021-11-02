Угроза НАТО в отношении Белоруссии существует в первую очередь с воздуха. Потому что на территории Украины бесконечной чередой идут совместные с НАТО учения. Совсем недавно они высаживали совместный воздушный десант. Об этом рассказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru Александра Лукашенко о приобретении ЗРК С-400.

Натовские истребители — частые гости на украинских аэродромах, и можно представить, что если бы НАТО атаковало Белоруссию или Калининградскую область, то они совершенно легально могли бы загодя сосредоточить воздушную группировку на территории Украины и атаковать Белоруссию с украинского направления, считает эксперт.

«Но угроза исходит не от Украины, а от НАТО. Они, воспользовавшись украинскими аэродромами, которые сейчас активно подготавливают к приему своих (имеется в виду натовских. — Ред.) самолетов, проводят сертификацию этих аэродромов. В Староконстантинове был сертифицирован первый аэродром под прием натовских самолетов. Зачем это делается? Чтобы разместить там натовскую авиацию на постоянной основе или на длительное время», — указал Ищенко.

Собеседник издания добавил, что Белоруссия даже гипотетически не будет для представлять угрозу для Украины, потому что никакой серьезной группировки на юге этой страны нет, и для ее сосредоточения необходимо время.

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