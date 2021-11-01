«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки», — написал Макогон.
А с 1 ноября, по словам Макогона, транзит газа через Украину уменьшился до 57 млн кубометров в сутки, то есть на треть.
Глава Оператора ГТС Украины заявил, что при таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров газа. При этом «Газпром» по принципу «качай или плати» оплачивает транзитную мощность в объеме 109 млн кубометров в сутки.
Контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа по украинской ГТС заключен до 2024 года. В Газпроме отмечали, что компания выполняет свои обязательства по контракту.
Ранее Макогон призывал подписать новый контракт на транзит газа, не дожидаясь конца 2024 года. Кроме того, глава Оператора ГТС пригрозил, что в случае прекращения транзита после 2024 года Киев выведет из эксплуатации значительную часть своей газотранспортной системы, так как ее обслуживание обходится слишком дорого.
В октябре Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на поставки газа в обход Украины.