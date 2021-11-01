Гендиректор компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил 1 ноября в Facebook, что Газпром может прекратить транзит газа через Украину в любой момент

«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки», — написал Макогон.

А с 1 ноября, по словам Макогона, транзит газа через Украину уменьшился до 57 млн кубометров в сутки, то есть на треть.

Глава Оператора ГТС Украины заявил, что при таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров газа. При этом «Газпром» по принципу «качай или плати» оплачивает транзитную мощность в объеме 109 млн кубометров в сутки.

«Путин может остановить транзит через Украину». Как Вашингтон и Берлин указали Киеву его место © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ранее Макогон призывал подписать новый контракт на транзит газа, не дожидаясь конца 2024 года. Кроме того, глава Оператора ГТС пригрозил, что в случае прекращения транзита после 2024 года Киев выведет из эксплуатации значительную часть своей газотранспортной системы, так как ее обслуживание обходится слишком дорого.

В октябре Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на поставки газа в обход Украины.