Ранее появились сообщения о попытке захвата села и самоуправстве украинских военных против жителей Старомарьевки в серой зоне Донбасса. В поселке проживают в том числе граждане РФ. В Вооруженных силах Украины заявили о неизменности позиций украинских подразделений.
Также участились обстрелы Донбасса со стороны Украины. В ЛНР сообщили о стягивании Украиной военной техники в жилые районы у линии разграничения.
«Призываем наших партнеров по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве пообещали сделать все возможное для защиты прав граждан России. Кроме того, в Следственном комитете РФ заявили, что намерены расследовать действия украинских военных в поселке Старомарьевка.
Ранее представители Франции и ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к деэскалации напряженности и соблюдению Минских соглашений.