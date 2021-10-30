В Министерстве иностранных дел РФ призвали Францию, Германию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие против жителей Донбасса. Об этом сообщили на сайте МИД 29 октября

Обострение в Донбассе: МИД ФРГ сделал срочное заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Также участились обстрелы Донбасса со стороны Украины. В ЛНР сообщили о стягивании Украиной военной техники в жилые районы у линии разграничения.

«Призываем наших партнеров по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве пообещали сделать все возможное для защиты прав граждан России. Кроме того, в Следственном комитете РФ заявили, что намерены расследовать действия украинских военных в поселке Старомарьевка.

Ранее представители Франции и ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к деэскалации напряженности и соблюдению Минских соглашений.