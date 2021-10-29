Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко напомнил депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестору Шуфричу, как он тушил пожар лопатами, будучи министром. Словесная перепалка произошла 28 октября в эфире телеканала «1+1»

В частности, Шуфрич обвинил Ляшко в том, что власти не подготовились к новой волне эпидемии коронавируса, назвал министра подлецом и обвинил в высокой смертности. Ляшко напомнил, что Шуфрич на посту министра по чрезвычайным ситуациям «лопатами тушил пожары». Американизация Украины: Шуфрич потребовал закрыть центры Гончаренко © Алексей Гончаренко/Telegram

«Все меня прекрасно поймут, о чем я говорю. А кто хочет получать какие-то определенные политические дивиденды, то хотел бы сказать: извините, но сегодня вы не тут (не при власти — ред.), и не об этом мы должны говорить. Мы сегодня должны говорить о том, что происходит, и что должны мы сделать. Мы должны использовать свой шанс и сделать прививку», — заявил Ляшко.

Он также пояснил, что не стоит путать понятия летальность, смертность и ежедневное количество случаев заболеваний у людей, у которых был выявлен коронавирус.

Ранее депутат Рады от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий в эфире ток-шоу несколько раз сделал замечание бывшему советнику министра внутренних дел Украины Зоряну Шкиряку за его несдержанность и в грубой форме порекомендовал выпить таблеток в случае недержания.