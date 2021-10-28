Мэр столицы Молдавии Ион Чебан предложил отключить из-за газового кризиса тепло в офисах правительства, парламента, администрации президента, министерств и прочих ведомств для того, чтобы отапливать жилые дома. Об этом сообщает РИА Новости 27 октября

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать.

«Многие из них (представителей молдавской власти — ред.) обогревают автономно, и они могут сами отключиться от тепла. Это не касается всех, кто там работает, а тех, кто принимает решения. От их решений зависит, дойдет тепло в дома людей или нет», — приводит агентство слова Чебана.

Молдавия может остаться без российского газа - замглавы МИД РФ раскрыл подробности переговоров © Фейсбук президента Молдавии Майи Санду

При этом Кишиневу не хватает газа — его потребление существенно превышает поставки из РФ. Для поддержания давления в своей распределительной сети Молдавия уже одолжила 16 млн кубометров газа у Украины и купила 1 млн кубометров у Польши. Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике.

«Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал 28 октября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».