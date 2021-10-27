Областная государственная администрация Сумской области объявила о старте реализации проекта «Создание агро-туристического кластера "Слобожанское коноплеводство"». Об этом говорится в сообщении на сайте департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, обнародованном 27 октября

«Слуга народа» Радуцкий хочет отслеживать кусты конопли на Украине по GPS © CC0, Pixabay

Пресс-служба департамента пишет исключительно о технической конопле, что оставляет широкое пространство для предположений.

При этом следует помнить, что легализация марихуаны, как называют наркотическую коноплю, «в медицинских и рекреационных (для отдыха — ред.) целях» была одним из предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского.

Он даже собрал Верховную Раду на внеочередное заседание в июле этого года для решения данного вопроса на законодательном уровне, однако депутаты по какой-то причине не смогли набрать нужного количества голосов для утверждения этой инициативы главы государства.

Не исключено, что Сумская область, являющаяся украинским лидером в производстве технической конопли, намерена осваивать и другие разновидности этой культуры.

Кстати, новый губернатор региона Дмитрий Живицкий был назначен на свой пост Зеленским аккурат за две недели до провального голосования в Раде по вопросу конопли.