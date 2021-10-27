Узбекистан нередко называют «среднеазиатскими китайцами», в СМИ активно обсуждается тема экономической конкуренции с Казахстаном. В частности, по оценкам специалистов узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.
«Чисто теоретически Узбекистан может стать лидером региона по экономике за счет большего населения. Другое дело, что у Казахстана в этом плане есть большая фора в виде больших запасов нефти и других полезных ископаемых. Но Ташкент за счет привлечения иностранных инвестиций более полно освоить свой экономический потенциал», — рассуждает эксперт.
Что же касается возникновения в Узбекистане зажиточного среднего класса, который давно сформировался в Казахстане, то он уже есть, просто он менее малочисленный, чем в Казахстане или России, уточнил Мендкович.
Собеседник издания также добавил, что действующий режим в Узбекистане справляется с возникающими вызовами, адекватно реагирует на возникающие угрозы и может удерживать власть за счет следования интересов и общества, и элит.
Полностью интервью можно прочитать здесь.