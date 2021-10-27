Чисто теоретически Узбекистан может стать лидером региона по экономике за счет большего населения. Кроме того, Ташкент за счет привлечения иностранных инвестиций может более полно освоить свой экономический потенциал. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Чисто теоретически Узбекистан может стать лидером региона по экономике за счет большего населения. Другое дело, что у Казахстана в этом плане есть большая фора в виде больших запасов нефти и других полезных ископаемых. Но Ташкент за счет привлечения иностранных инвестиций более полно освоить свой экономический потенциал», — рассуждает эксперт.

Что же касается возникновения в Узбекистане зажиточного среднего класса, который давно сформировался в Казахстане, то он уже есть, просто он менее малочисленный, чем в Казахстане или России, уточнил Мендкович.

Собеседник издания также добавил, что действующий режим в Узбекистане справляется с возникающими вызовами, адекватно реагирует на возникающие угрозы и может удерживать власть за счет следования интересов и общества, и элит.

Полностью интервью можно прочитать здесь.