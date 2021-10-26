Несмотря на то, что ежегодно товарооборот между Россией и Украиной снижается, он по-прежнему остается на довольно-таки высоком уровне. В наиболее сложный для всех 2020 год он составил 9,9 миллиардов долларов. Об этом рассказал эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский в интервью изданию Украина.ру

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Если разбираться в структуре товарооборота, в первую очередь, Россия поставляет в Украину газ, горюче-смазочные материалы, уголь, продукцию химической промышленности, машины и различное оборудование, изделия из пластмассы и каучука, добавил он.

«Самое интересное, что бывшая «житница СССР» в России покупает продукты питания и сельскохозяйственное сырье. Это, конечно, дико звучит, но частично даже сало в Украину завозится из России. Удельный вес продовольственной группы товаров достигает 12% в общей доле российского экспорта», — уточнил Александровский.

По его словам, из Украины Россия везет металл и изделия из него (наибольшая доля в украинском импорте), продукцию химической промышленности, а также машины и оборудование. А вот доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья невелика, всего 2,6%.

Выгоды из этой торговли очевидны: обоюдная прибыль, стимулирование производства и улучшение деловой активности, в нынешнее сложное время это уже многого стоит, заключил собеседник издания.

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