Украинский дуэт и семейная пара Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских снялись на отдыхе с российским комиком Александром Реввой и его женой Анжеликой. Фото они опубликовали на днях в Instagram

На снимке Потап и Настя в компании российского актера Александра Реввы и его супруги Анжелики.

«Люблю фоткаться с красивыми людьми))) ОБОЖАЮ эту парочку, Сэмэн и Одарочка, а точнее Энжи-Бейби и Алекс — мачо!» — написал Потап.

«Красавцы», «Классно, что можно дружить», «Много не бухайте» — отреагировали подписчики.

Критики поступка звезд в комментариях пока не проявились.

Российский актер Александр Ревва снимается в комедиях и поет песни под псевдонимом Артур Пирожков.

Ранее Потапа предъявляли претензии за контакты с певицей Ольгой Бузовой за то, что она «фанатка Путина» и считает Крым российским.