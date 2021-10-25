На снимке Потап и Настя в компании российского актера Александра Реввы и его супруги Анжелики.
«Люблю фоткаться с красивыми людьми))) ОБОЖАЮ эту парочку, Сэмэн и Одарочка, а точнее Энжи-Бейби и Алекс — мачо!» — написал Потап.
«Красавцы», «Классно, что можно дружить», «Много не бухайте» — отреагировали подписчики.
Критики поступка звезд в комментариях пока не проявились.
Российский актер Александр Ревва снимается в комедиях и поет песни под псевдонимом Артур Пирожков.
Ранее Потапа предъявляли претензии за контакты с певицей Ольгой Бузовой за то, что она «фанатка Путина» и считает Крым российским.