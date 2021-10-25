Российская актриса Светлана Светличная перестала выходить на связь с сыном с 21 октября. Об этом он сообщил в полицию, передает 25 октября Telegram-канал Baza

Украинская актриса ответила на обвинения в романе с женатым © Агата Муцениеце

Он добавил, что она может быть одета в черную шляпу, норковую поношенную шубу, черные колготки, черные туфли и перчатки.

Позже 38-летний актер Иван Николаев, который год назад опроверг слухи о романе с престарелой актрисой, заверил РИА Новости, что Светличная не пропала, а «переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать».

Актриса родилась в Армении в русской семье. Ее отец был родом из Украины. Семья часто переезжала. Светлана пошла в школу в Ахтырке Сумской области, окончила в Советске Калининградской области. В 1958 году отец Светланы ушёл в отставку, и семья поселилась в Мелитополе. Окончила ВГИК. Сыграла в известных картинах, в том числе, «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и других.