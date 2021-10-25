Ранее политолог Олег Матвейчев в интервью Украина.ру назвал действия представителей стран Запада «шизофренией», отмечая противоречащие действия и заявления официальных лиц Альянса.
«Когда наши так называемые западные партнеры говорят, а вот продайте нам газ, и одновременно говорят: «А еще мы высылаем триста ваших дипломатов», — мы уже к этому привыкли. Это типичная шизофрения, которая у американцев и европейцев, и украинцев есть», — рассказал Матвейчев.
Сергей Марков согласился с Матвейчевым, заявляя, что спецслужбам России стоило бы дать задание по проверке психического здоровья генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала. Я не удивлюсь, если узнаю, что российские дипломаты или Служба внешней разведки получили задание секретно разведать — а, вообще, Столтенберг психически здоров?», — задается вопросом эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.