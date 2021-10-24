Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.
Эксперт отметил, что сейчас членству Украины в НАТО будут противиться Германия, Венгрия, Италия, а также Румыния с Польшей, и как достичь этого консенсуса непонятно.
«Мы можем сказать, что в изменчивом мире все меняется, и что через два-три года мы увидим другую геополитическую ситуацию. Но Украине эти два-три года еще надо прожить, а это нетривиальная проблема. Я не знаю, как они ее будут решать», — указал Ищенко.
Кроме того, для принятия Украины в НАТО фактически нужен возврат к ситуации начала 2000х годов, когда Запад был на пике своего могущества, считал, что так будет всегда и принимал в НАТО и Евросоюз едва ли не всех подряд, добавил политолог.
Наконец, европейские страны понимают, что США вполне могут принести их в жертву собственным интересам, поэтому ни о каком единстве НАТО говорить не приходится, заключил собеседник издания.