Прием Украины в НАТО сейчас в принципе невозможен, потому что он потребовал бы консенсуса всех стран, входящих в Альянс. Такого консенсуса не было даже в 2008 году, когда его было обеспечить значительно проще, чем теперь. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.

Эксперт отметил, что сейчас членству Украины в НАТО будут противиться Германия, Венгрия, Италия, а также Румыния с Польшей, и как достичь этого консенсуса непонятно.

«Мы можем сказать, что в изменчивом мире все меняется, и что через два-три года мы увидим другую геополитическую ситуацию. Но Украине эти два-три года еще надо прожить, а это нетривиальная проблема. Я не знаю, как они ее будут решать», — указал Ищенко.

Кроме того, для принятия Украины в НАТО фактически нужен возврат к ситуации начала 2000х годов, когда Запад был на пике своего могущества, считал, что так будет всегда и принимал в НАТО и Евросоюз едва ли не всех подряд, добавил политолог.

Наконец, европейские страны понимают, что США вполне могут принести их в жертву собственным интересам, поэтому ни о каком единстве НАТО говорить не приходится, заключил собеседник издания.