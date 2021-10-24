Весь отопительный сезон в Европе газ будет дорогим, и поэтому где-то до марта-апреля 2022 года, до конца отопительного сезона, газ будет дорогой и будет дефицит. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Однако пока мы видим больше аргументов за то, что паника продолжится. Поэтому мы до сих пор наблюдаем рост стоимости фьючерсов. Вполне возможно, что мы и $1200 увидим, и $1300, если будут приходить негативные новости о том, что дефицит, о том, что газа не хватает, и так далее», — констатировал Юшков.

Если запустить «Северный поток — 2», то психологический эффект на рынок будет довольно большим, цены сразу упадут, хотя кардинально «Северный поток — 2» не улучшит ситуацию на рынке реальных отгрузок, заключил собеседник издания.

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