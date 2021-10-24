Вполне возможно, что если паника из Европы уйдет, то цены могут чуть снизиться, но нужно понимать, что цены в 500 или 600 долларов за тысячу кубометров — это все равно очень дорого, уточнил специалист.
«Однако пока мы видим больше аргументов за то, что паника продолжится. Поэтому мы до сих пор наблюдаем рост стоимости фьючерсов. Вполне возможно, что мы и $1200 увидим, и $1300, если будут приходить негативные новости о том, что дефицит, о том, что газа не хватает, и так далее», — констатировал Юшков.
Если запустить «Северный поток — 2», то психологический эффект на рынок будет довольно большим, цены сразу упадут, хотя кардинально «Северный поток — 2» не улучшит ситуацию на рынке реальных отгрузок, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.