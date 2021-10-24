Зеленые очень сильно выпрямили спину, потому что центристские партии фактически списывали положения своей программы с программы зеленых, сказал эксперт.
«Так что зеленые, которые хотят выглядеть, как говорят в России, «облико морале», вопреки здравому смыслу могут поломать любую повестку. Я даже не знаю, как это получилось, но, начиная со времен Йошки Фишера, они поменяли свою оценку НАТО. Теперь получается, что они против всего русского», — заявил Шультесс.
Сотрудничество с Россией Зеленые будут портить очень решительно, подчеркнул Шультесс. Формирование правящей коалиции с Зелеными — крайне неблагоприятный для России сценарий, заключил эксперт.
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