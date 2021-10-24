«Зеленые» Германии в последние 30 лет выступали как партия с монополией на общественную мораль. Однако одновременно это - самая антироссийская партия в стране. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий публицист Феликс Шультесс

Зеленые очень сильно выпрямили спину, потому что центристские партии фактически списывали положения своей программы с программы зеленых, сказал эксперт. Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Так что зеленые, которые хотят выглядеть, как говорят в России, «облико морале», вопреки здравому смыслу могут поломать любую повестку. Я даже не знаю, как это получилось, но, начиная со времен Йошки Фишера, они поменяли свою оценку НАТО. Теперь получается, что они против всего русского», — заявил Шультесс.

Сотрудничество с Россией Зеленые будут портить очень решительно, подчеркнул Шультесс. Формирование правящей коалиции с Зелеными — крайне неблагоприятный для России сценарий, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.