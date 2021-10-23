Сотрудничество с Россией зеленые будут портить очень решительно. Постоянно будут настаивать на санкциях и на изменении нынешнего статуса Крыма и Донбасса, считает немецкий публицист Феликс Шультесс

- Феликс, какую все-таки коалицию у вас, в Германии, стоит ожидать? Что говорят в СМИ и в политическом сообществе?

— Канцлер — Олаф Шольц. Пост вице-канцлера достанется зеленым.

- Не лидеру партии Аннелене Бербок, которую прочат в министры иностранных дел?

— Нет-нет. Им будет другой представитель зеленых. Он философ, действительно интеллектуал и как вице-канцлер может произнести что-то членораздельное.

Анналена Бербок странная женщина, которая оказалась под влиянием моды на просвещенность, на равноправие, на «школьные» заявления… Все это и раньше проскакивало в ее карьере. Она носит розовые очки и искренне считает, что она такая молодец. При этом журналисты обнаружили разного рода фальсификации в ее биографии, когда она представляла в лучшем свете, чем есть на самом деле.

- А какие именно?

— Это касается ее докторской диссертации, того, где она работала, какими ресурсами она заведовала. Все эти моменты она несколько приукрашивала. Например, она могла написать о себе, что руководила тем-то, но на самом деле не руководила, а просто была в команде. Немцы к подобным вещам очень чувствительны.

К тому же во время выборов она спотыкалась из-за этих ловушек, которые раскопали СМИ. Но эти ловушки она сама себе и поставила. Зеленая повестка в Германии принимается всерьез и в нашей стране она важная. Но из-за этого никто не будет прощать политику фальсификации собственной биографии.

- Помимо социал-демократов и зеленых в коалиции ожидаются свободные демократы?

— Скорее всего да. Думаю, у христианских демократов есть возможность вернуться во власть обновленными, сидя сейчас в оппозиции, и жестко критикуя власть, но при этом не сливаясь с левыми и крайне правыми.

Но если сейчас ХДС/ХСС войдет в очередную коалицию, то у нас, в Германии, центристские партии до следующих выборов потеряют свои 5-10%. Они просто в итоге перестанут быть весомой силой.

У нас тогда как и в Веймарской республике начнет дробиться политический ландшафт, который после Второй Мировой войны был создан американцами. Имеется в виду четырехпартийная система плюс одна партия — ХСС — в Баварии (это, по сути, ХДС, но со своей легкой автономией).

В результате у нас будет куча партий, которые будут воевать вокруг 5%-барьера.

- Коалиция социал-демократов и зеленых, которые настроены антироссийски, что это означает?

— Это катастрофа. Причем полная.

- Но почему?

— Потому что зеленые в последние 30 лет выступали главными идеологами всего, что происходило в Германии. Они очень сильно выпрямили спину, потому что все центристские партии фактически списывали многие положения своей партийной программы с программы зеленых. Все это делалось для того, чтобы быть не хуже.

Так что зеленые, которые хотят выглядеть, как говорят в России, «облико морале», вопреки здравому смыслу могут поломать любую повестку. Я даже не знаю, как это получилось, но, начиная со времен Йошки Фишера, они поменяли свою оценку НАТО. Раньше это была пацифистская партия. Теперь получается, что они против всего русского.

Лучше для России была бы коалиция СДПГ, Левых и свободных демократов, или просто коалиция социал-демократов и христианских демократов, потому что в этих партиях есть достаточно много прагматиков.

Думаю, что сотрудничество с Россией зеленые будут портить очень решительно. Постоянно будут настаивать на санкциях. Будет страдать диалог с Россией. Зеленые будут настаивать на изменении нынешнего статуса Крыма и Донбасса. У нас начинается длительный период омерзительных комментариев в адрес друг друга или просто молчания в лучшем случае.

- Но ведь социал-демократы лучше относятся к России, чем ХДС/ХДС. Значит, они будут нивелировать выпады зеленых?

— Надо сказать, что даже в период Холодной войны социал-демократы были большими прагматиками в отношениях с СССР. Такими же они остались и после распада Советского Союза в отношениях с Россией. Даже если мы и не были партнерами, но диалог шел, культурный обмен происходил, кредитная линия работала.

Это была сильная сторона социал-демократов.

- Изменится ли политика в отношении Украины и урегулирования в Донбассе при этой коалиции?

— Нет, не изменится. Но в ней не будет никакой гибкости. Зеленые искренне думают о себе, что они едят правду ложками, поэтому к другому мнению в этих вопросах они абсолютно глухи. У них такая «правда», которая не подвергается переосмыслению.

- Санкции снимать с России будут?

— Нет, точно не будут. Они просто могут стать менее важными, но они все равно будут продолжаться, хотя они и не очень эффективны. Россия смогла все, что ей надо было, заменить. Жалко, что в плане бизнеса мы стали отдаляться друг от друга.

- Будут ли зеленые продолжать торпедировать Северный поток-2?

— Думаю, что его торпедировать и остановить невозможно.