Некоторые американцы уверены, что актер Алек Болдуин намеренно выстрелил в кинооператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Об этом они 22 октября пишут в комментариях к публикации Fox News

Ранее стало известно, что на съемках фильма «Ржавчина» Болдуин дважды выстрелил из реквизитного пистолета, попав в кинооператора и режиссера картины. Оружие должно было быть заряжено холостыми пулями, но по какой-то причине в обойме оказались боевые патроны.

Уроженка Украины Хатчинс была тяжело ранена, ее доставили в больницу по воздуху, но спасти ее не удалось. Соус был ранен в ключицу и находится в критическом состоянии.

Гибель от рук голливудской звезды: Алек Болдуин застрелил украинку © REUTERS, Carlo Allegri

«Холостой пистолет или нет, какого черта вообще Алек Болдуин направлял оружие на членов группы? И как это сразу два человека получили ранения? Он что, не заметил, что что-то не так, после первого выстрела?», — пишет один из читателей Fox News.

По мнению читателей, Болдуин, тем не менее, не получит обвинение и не сядет в тюрьму.

«Я 30 лет в киноиндустрии. Болдуину ничего не будет. Реквизитор, который передал ему пистолет, будет обвинен, а студию засудят родственники погибшей», — отметил еще один комментатор.

Некоторые читатели уверены, что инцидент должен расцениваться как непредумышленное убийство.