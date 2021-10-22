После того, как Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты исследования, согласно которому рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал, сайт КМИС атаковали хакеры. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны» 22 октября

«Сейчас при открытии страницы КМИС сайт загружается на секунду и тут же закрывается черным экраном с аниме», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:42 мск.

На самой картинке надпись на английском языке, которая гласит: «Быть влюбленным в того, кто не отвечает тебе взаимностью… так болезненно».

Ниже картинки приведена цитата из турецкой Википедии, в которой говорится, что КМИС — одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.

Хроники пикирующего рейтинга. Обзор политических событий на Украине 15-21 октября

Согласно опросу КМИС, проведенному 15-18 октября, рейтинг Зеленского за месяц обвалился на 10% до уровня 24,7%.

Также социологи выяснили, что украинцы не одобрили увольнения спикера Рады Дмитрия Разумкова: поддержали ее только 8% опрошенных, 39,1% оценили ее негативно.

Также негативно жители Украины оценили скандал, связанный с «Досье Пандоры»: 71% респондентов назвал недопустимым для политиков иметь оффшорные счета, 56,9% считают, что у Зеленского и его приближенных они есть.

Кроме того, 61,7% опрошенных считают, что Украина развивается в неправильном направлении.