Финансовое положение большинства украинских семей за два года ухудшилось. К такому выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС), основываясь на результатах последнего опроса. Его данные 21 октября были опубликованы на сайте института

«Большинство респондентов — 55,5% — считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», — говорится в сообщении.

«Слуга народа» теряет лидерство: кто опережает партию Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst

К слову, рейтинг президентской партии «Слуга народа» за последний месяц потерял почти 5%. К этому выводу также пришел КМИС, социологи опубликовали свежие данные опросов, из которых следует, что на данный момент лидирует партия экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», а «Слуги» занимают лишь второе место.