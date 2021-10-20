Ранее телеведущая «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы «Обратный отсчет» со стороны Офиса президента — по ее словам, государство контролирует присутствие на эфирах депутатов от «Слуги народа».
«Говорить о каком-то особенном отношении представителей власти к общественному вещателю точно некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ — это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций — абсолютный нонсенс», — заявил Подоляк.
Он также отметил, что было «очень странно» видеть эмоциональный комментарий ведущей. По словам Подоляка, представители власти регулярно появляются в различных программах телеканала.
«Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта», — сказал советник главы ОП.
По его словам, в этом нет и не может быть никакого подтекста, поскольку в других эфирах телеканала представители власти продолжают участвовать.
«Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии "Слуга народа". Весь вопрос только в соблюдении принципов баланса мнений, полноты представления информации, профессионального соответствия экспертов и беспристрастности ведущих. Если эти принципы в проекте не соблюдаются, то гостям проекта несбалансированность и предвзятость авторов проекта могут просто уже надоедать», — сказал советник.
Ранее сообщалось, что властями Украины была инициирована проверка телеканала Нестора Шуфрича «Первый независимый».