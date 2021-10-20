Самые большие проблемы с зарплатами отмечаются у модераторов, владеющих украинским и испанским языками — у них самые низкие зарплаты. Более того, никому из них не выдается денежная надбавка за двуязычие, а в некоторых городах зарплата модератора ниже прожиточного минимума.
Модераторы протестуют не конкретно против Facebook, а против компании Accenture, нанимающей модераторов для соцсетей. По данным СМИ, компания постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении зарплаты.
Отмечается, что Accenture заставляет модераторов работать с материалами, в которых содержится насилие, сексуальный контент и язык вражды, но вместо психологической помощи устраивает «бесполезные тренинги».
На билборде модераторы разместили фото CEO компании Джули Свит и надпись: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». Билборд сначала будет находиться в городе Бетесд, штат Мэриленд, где живет глава компании, затем отправится в Вашингтон.