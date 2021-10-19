Москва, приостановив работу постоянного представительства РФ при НАТО, де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс

«Если говорить о ситуации в целом, то положение дел де-факто оформлено де-юре — вот как это можно охарактеризовать: отношений собственно никаких и не было, не было диалога», — сказал Песков.

Россия приостановила работу представительства при НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Последняя капля — выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе — все это сделало необходимым и неотвратимым приведение ситуации де-факто в состояние де-юре», — добавил Песков.

Он также отметил, что Россия от принятого решения «не пострадает».

«Никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости, как уже разъяснял глава МИД РФ, российский посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы», — отметил Песков.

Россия с 1 ноября приостановит работу постоянного представительства при НАТО. Кроме того, на неопределенное время прекратит функционировать военная миссия НАТО в Москве, а также закроется информационное бюро.