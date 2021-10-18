Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко получил российское гражданство и до конца текущего года намерен отказаться от украинского. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

«С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет», — рассказал Онищенко.

Приключения беглого олигарха. Чем грозит экс-президенту Украины Порошенко арест в Германии Онищенко © Facebook, Александр Онищенко Сергее Лещенко, который первым сообщил о российском гражданстве Онищенко, он сказал, что был на вечеринке его супруги, диджея Анастасии Топольской в Москве и признался, что ему понравилось.

«Приглашаю выступать на моих частных вечеринках. Плачу привычными для пары рублями», — иронично добавил он.

Онищенко также опроверг информацию о том, что он сейчас выставил ранчо в Германии на продажу. По его словам, это не просто дом, а целый спорткомплекс, и он был продан российским инвесторам еще в 2019 году, о чем активно писала немецкая пресса.

По словам экс-депутата, у него есть вид на жительство в Германии и все суды в стране он выиграл.

Онищенко задержали в Германии в ноябре 2019 года, до сих пор он находится там под экстрадиционным арестом.

Украинские следователи утверждают, что Онищенко руководил преступной организацией, которая с января 2013 по июнь 2016 года незаконно завладела более 1,6 млрд грн благодаря махинациям с природным газом.