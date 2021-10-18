Самые интенсивные обстрелы территории ЛДНР неслучайно приходятся на православные праздники, считает Матюшин.
«Обстрелы могут быть связаны только с одним. С ненавистью украинских националистов ко всему русскому и непокорности вольнолюбивого русского Донбасса. Ведь украинцы — это те, кто убил русского в себе и теперь пытается убить его в других. Там, где его не получается убить морально, украинец убивает русского физически, мы видим это на примере Донбасса, где уже восьмой год проводится фактически геноцид населения русского Донбасса путем вооруженной агрессии», — сказал собеседник издания.
И сейчас, пытаясь уничтожить русских и показывая свое неприятие Русского мира, украинцы наносят свои артудары в большие православные праздники, как это было недавно в Ясиноватой в день рождения пресвятой Богородицы, заключил собеседник Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.