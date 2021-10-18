Ненависть украинских националистов, стремящаяся убить все русское, является главной мотивацией обстрелов жителей Донбасса, считает активист Русской весны и журналист Александр «Варяг» Матюшин

Самые интенсивные обстрелы территории ЛДНР неслучайно приходятся на православные праздники, считает Матюшин. Возле дома Порошенко произошли столкновения, экс-президента обвиняли в связях с ДНР и ЛНР © кадр из видео Facebook Александра Погребиського

«Обстрелы могут быть связаны только с одним. С ненавистью украинских националистов ко всему русскому и непокорности вольнолюбивого русского Донбасса. Ведь украинцы — это те, кто убил русского в себе и теперь пытается убить его в других. Там, где его не получается убить морально, украинец убивает русского физически, мы видим это на примере Донбасса, где уже восьмой год проводится фактически геноцид населения русского Донбасса путем вооруженной агрессии», — сказал собеседник издания.

И сейчас, пытаясь уничтожить русских и показывая свое неприятие Русского мира, украинцы наносят свои артудары в большие православные праздники, как это было недавно в Ясиноватой в день рождения пресвятой Богородицы, заключил собеседник Украина.ру

Полностью интервью можно прочитать здесь.



