Александр «Варяг» Матюшин: Обстрелы в Донбассе вызваны ненавистью украинских националистов к русским

Там, где русского не получается убить морально, украинский националист убивает русского физически — мы видим это на примере ЛДНР, где уже восьмой год проводится фактически геноцид населения русского Донбасса, считает бывший активист Русской весны и журналист Александр «Варяг» Матюшин

- Александр, ты только что вернулся из обстреливаемых районов Донбасса. Где и кто стреляет? Есть ли жертвы и разрушения?



— Да, действительно, сегодня мы посетили районы, подвергающиеся обстрелам со стороны ВСУ. Выделить отдельно район, где происходят обстрелы, невозможно, потому что обстрелы происходят по всей линии фронта, будь то прифронтовые районы Донецка либо же Горловка или села на юге нашей молодой республики.



«Варяг» Матюшин рассказал, как Донбасс и Украина воюют в кино © кадр из видео Украина.ру

Приезжая в каждый район, ты видишь одно и то же: разрушенные здания и отсутствие оконных стекол. Степень разрушений, конечно же, варьируется в зависимости от удаленности от линии фронта, но при этом человеческая боль не зависит от того, как далеко находится линия фронта, ибо человек теряет то, над чем трудился все жизнь, улучшая свою квартиру.

Некогда Эдуард Лимонов написал, что государство прикрепило свой народ к себе квартирами сильнее, чем когда-то крепостное право. Возможно. Но каждый человек, имеющий свою жилплощадь, вкладывает всю свою душу в ее улучшение, тратя любую свободную копейку, и, несмотря на риск погибнуть, человек остается жить в своей квартире или своем доме.

Это сегодня мы видели в прифронтовых районах Донецка, где, несмотря на постоянные обстрелы, жители и коммунальные службы улучшают даже придомовые территории. Вопрос о том, кто стреляет, конечно же, риторический, ответ однозначен — ВСУ и добробаты. Жертвы и разрушения есть практически всегда, правда, жертв меньше, в смысле забирающих жизни или делающих людей инвалидами.

Но ведь и людей, лишившихся жилья, тоже можно назвать жертвами? Через разрушения, причиненные обстрелами Украины, человек становится жертвой, поэтому, прочитав в очередной сводке о том, что разрушен дом или было попадание в квартиру, не следует забывать, что сломана чья-то судьба.

- С чем могут быть связаны нынешние обстрелы в Донбассе?

— Обстрелы могут быть связаны только с одним. С ненавистью украинских националистов ко всему русскому и непокорности вольнолюбивого русского Донбасса. Ведь украинцы — это те, кто убил русского в себе и теперь пытается убить его в других. Там, где его не получается убить морально, украинец убивает русского физически, мы видим это на примере Донбасса, где уже восьмой год проводится фактически геноцид населения русского Донбасса путем вооруженной агрессии.

Не случайно практически все самые интенсивные обстрелы нашей территории, так же, как и активные боевые действия со стороны ВСУ, приходятся на православные праздники. Ведь до прихода большевиков к власти, создавших множество политических наций, принадлежность считалась не по национальности, а по вероисповеданию. И вместо великоросса, малоросса или белоруса писали «православный».

И сейчас, пытаясь уничтожить русских и показывая свое неприятие Русского мира, украинцы наносят свои артудары в большие православные праздники, как это было недавно в Ясиноватой в день рождения пресвятой Богородицы.

- Что тебе говорят и рассказывают люди, в этих районах проживающие, во время вашего общения?

— Людей, живущих в обстреливаемых районах, интересуют в большей степени житейские проблемы. Как поставить окна, перекрыть крышу или собрать урожай. Война за прошедшее время становится уже фоном и обыденностью. Люди привыкают к ней, как к досадной повседневности.

Они знают, что в случае обстрела надо спуститься в подвал, там, где есть указатель «мины», ходить нельзя и домашнюю скотину пасти там нельзя. Люди живут своей жизнью, проклинают «укропа», нарушившего их размеренный образ, и думают о простых житейских проблемах.

- Как на обстрелы отвечает Народная милиция ДНР?

— Подразделения Народной милиции ДНР, конечно же, отвечают на обстрелы со стороны ВСУ, довольно сильно это заметно на горловском направлении, где украинские войска ежедневно несут потери, на южном участке фронта наши войска тоже периодически наносят ответные удары. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. На каждую выпущенную ими мину следует отвечать тремя, причем по всей линии фронта, ведь позиции их давно известны.

В бытность мою командиром роты, стоявшей на позициях, в ответ на выстрел снайпера «квадрат», откуда он стрелял, «прочесывался» минометами по «улитке» ну или на крайний случай «Утесом». Весь этот гуманизм в отношении тех, кто уничтожает наш народ и наши города и поселки, следует отбросить. Мы стреляем только после того, как убиты наши граждане и родственники, разрушены наши дома. А надо стрелять, чтобы этого не было.