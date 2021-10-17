Европе придется перестроиться и изменить отношения с Китаем и Россией, так как США больше не поддерживают ЕС, написал бывший сотрудник британской спецслужбы Ми-6 Алистер Крук в своей статье «Европа презираемая и отрекшаяся» на портале strategic-culture.org, опубликованной 8 октября

США и талибы. Кабул заменит Киев в войне с Россией © REUTERS, via REUTERS

«Бегство США из Кабула и сделка с AUKUS, заключенная за спиной Европы, безошибочно показывают, что США вовсе не поддерживают ЕС», — пишет Крук.

Он также отмечает возросшее влияние России и Китая и объединение крупнейших стран Евразии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая превращается в мощный экономический, политический и военный блок, охватывающий около 57% населения планеты.

«Европа сегодня находится между молотом и наковальней. Обладает ли она энергией и смирением, чтобы посмотреть на себя в зеркало и дипломатично перестроиться? Это потребует изменения своего обращения как к России, так и к Китаю в свете анализа интересов и возможностей Евросоюза», — заключает Крук.

По его словам, «европейский левиафан» проигнорировал сигналы, которые получал от США во время президентства Дональда Трампа, и теперь расплачивается за это.