По его словам, Европа не хочет тратиться на Североатлантический альянс и тем самым ослабляет НАТО. Поэтому США больше не рассматривают ЕС в качестве ключевого партнера в сфере безопасности.
«Бегство США из Кабула и сделка с AUKUS, заключенная за спиной Европы, безошибочно показывают, что США вовсе не поддерживают ЕС», — пишет Крук.
Он также отмечает возросшее влияние России и Китая и объединение крупнейших стран Евразии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая превращается в мощный экономический, политический и военный блок, охватывающий около 57% населения планеты.
«Европа сегодня находится между молотом и наковальней. Обладает ли она энергией и смирением, чтобы посмотреть на себя в зеркало и дипломатично перестроиться? Это потребует изменения своего обращения как к России, так и к Китаю в свете анализа интересов и возможностей Евросоюза», — заключает Крук.
По его словам, «европейский левиафан» проигнорировал сигналы, которые получал от США во время президентства Дональда Трампа, и теперь расплачивается за это.