Политик был задержан в Грузии 1 октября, после проникновения на территорию страны во время муниципальных выборов. Вскоре Саакашвили объявил голодовку, которую продолжает уже 13 дней. Ранее в Тбилиси прошли акции протеста за освобождение Саакашвили.
«Отмечу главное: Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства — личность историческая, которая совершила реформы, коренным образом изменившие Грузию и репутацию этой страны в мире. Безусловно, на этом пути у Михаила было немало ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — пишет Кличко в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.