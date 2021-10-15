Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заключение под стражу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является неправильным и несправедливым. Об этом он написал в своем Telegram-канале 15 октября

Политик был задержан в Грузии 1 октября, после проникновения на территорию страны во время муниципальных выборов. Вскоре Саакашвили объявил голодовку, которую продолжает уже 13 дней. Ранее в Тбилиси прошли акции протеста за освобождение Саакашвили. «Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Отмечу главное: Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства — личность историческая, которая совершила реформы, коренным образом изменившие Грузию и репутацию этой страны в мире. Безусловно, на этом пути у Михаила было немало ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — пишет Кличко в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.