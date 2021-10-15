Послы стран «Большой семерки» (G7) обсудили с главой Нацбанка Украины Кириллом Шевченко выполнение Киевом обязательств по программе Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter G7 15 октября

За послушание перед МВФ. Почему агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Послы подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, который способствует экономической стабильности и процветанию», — говорится в сообщении.

В сентябре миссия МВФ на Украине начала работу по пересмотру программы финансирования в онлайн-режиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает на очередной транш кредита в размере 750 млн долларов в ноябре.