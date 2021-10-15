Глава Нацбанка рассказал представителям G7 об усилиях НБУ по обеспечению выполнения обязательств перед МВФ, а также о реформировании банковского сектора.
«Послы подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, который способствует экономической стабильности и процветанию», — говорится в сообщении.
В сентябре миссия МВФ на Украине начала работу по пересмотру программы финансирования в онлайн-режиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает на очередной транш кредита в размере 750 млн долларов в ноябре.