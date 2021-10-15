По мнению политолога, изменений по украинскому вопросу ждать не стоит, так как предыдущие подобные встречи, тогда еще помощника президента РФ Владислава Суркова и главного по украинскому направлению от госдепа Курта Волкера ни к чему не приводили.
«Мы помним, как шли переговоры с Волкером, и мы помним, что, когда они встречались, в итоге сошлись на двух пунктах из большого списка пунктов возможных точек соприкосновения по Украине. Это «добрый день», и в конце «до свидания». Я утрирую, но примерно так это выглядело. То есть, может быть, и сейчас сойдутся на этих двух пунктах», — заявил Корнилов.
Полностью интервью с политологом Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.