Политолог Владимир Корнилов прокомментировал приезд в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, оценив, к каким именно договоренностям ее визит может привести. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В МВД Украины сообщили о странных находках при осмотре тела Полякова © dialog.ua Владислава Суркова и главного по украинскому направлению от госдепа Курта Волкера ни к чему не приводили.

«Мы помним, как шли переговоры с Волкером, и мы помним, что, когда они встречались, в итоге сошлись на двух пунктах из большого списка пунктов возможных точек соприкосновения по Украине. Это «добрый день», и в конце «до свидания». Я утрирую, но примерно так это выглядело. То есть, может быть, и сейчас сойдутся на этих двух пунктах», — заявил Корнилов.

Полностью интервью с политологом Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.