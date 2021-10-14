Аваков покинул должность министра внутренних дел 15 июля этого года. Он занимал эту должность с 2014 года. После отставки Аваков отправился на отдых в Италию. Колонка в УП — первое развернутое политическое высказывание экс-министра после ухода из правительства.
Аваков начал свою статье с того, что 14 октября — это якобы «2740-й день гибридной войны РФ против Украины». Экс-министр отметил, что вся его работа в последние годы была связана с вопросами безопасности и он не понаслышке знает, что такое безопасность страны.
«Безопасность — это не мир на условиях оккупанта», — говорится в материале.
Аваков призвал отбросить «дипломатические реверансы» и признать, что главным врагом Украины якобы является «путинский режим». Таковым врагом, по мысли автора, он останется до тех пор, пока «не заберет с нашей земли последнего наемника и не заплатит полную контрибуцию за кровь, боль и слезы украинцев».
«Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение. Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы — нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины», — написал Аваков.
Он заявил, что ему странно слышать некоторых армейских генералов, которые заявляют, что в Генштабе не рассматривают вопрос силового сценария по возвращению территорий.
Ранее украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прогнозировал, что после отставки Аваков будет ждать удобного момента для возвращения в политику, так как бывший глава МВД опытный и хитрый человек, который умеет ждать.
«Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — считает бывший глава МВД, добавив, что есть наработанный сценарий возвращения территорий с использованием всех форм вооружений и стратегий.
Аваков считает, что официальным Киевом должна быть оформлена стратегия «деоккупации» территорий ДНР и ЛНР, по аналогии с аналогичным планом по Крыму, в котором должны быть законодательно закреплены место и роль каждого государственного института и каждого украинца в этом процессе.
Также автор описал свое видение концепции безопасности в Европе и мире, а также места Украины в ней. Он предостерег, что построение такой модели без Украины может стать стратегической ошибкой.
В завершении Аваков сделала несколько заявлений, касающихся будущего непосредственно Украины, в которых можно разглядеть завуалированную критику действующей власти.
«Нам нужен фундамент консолидации, на который смогут опереться в своем развитии будущие поколения. Фундамент готовности к диалогу, взаимодействию властных институтов и гражданского общества, политической воли и четко сформулированных стратегий. На шатком грунте интриг, подлости, бескультурья и раздора можно построить разве что очень недолговечен карточный дом», — сказано в статье.
Аваков заявил, что надо привлекать компетентных людей, способных «находить сложные решения в этом меняющемся мире, а не удобных исполнителей».
Бывший министр выразил уверенность, что основа безопасности Украины — ответственный гражданин, который понимает, что «в успехе его страны — существенная часть и его собственного успеха. И наоборот. Успешный гражданин — это гарантия конкурентоспособности страны и опора государства».
Ранее политолог Олег Неменский прогнозировал, что Аваков постарается сохранить свои связи с националистами, которых он негласно курировал со времен МВД и попытается переключить контакты с ними на себя лично. Похожей точки зрения придерживается и политолог Андрей Золотарев. По его мнению, Аваков — опытный и хитрый человек, который будет ждать подходящего момента для возращения в политику.