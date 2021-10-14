Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал свою первую колонку для «Украинской правды» (УП), в которой призвал не забывать сценарий силового возвращения в состав страны Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Статья экс-главы МВД опубликована 14 октября

АТО — не курорт. Зачем Аваков вернулся в политику © avakov.com

Аваков начал свою статье с того, что 14 октября — это якобы «2740-й день гибридной войны РФ против Украины». Экс-министр отметил, что вся его работа в последние годы была связана с вопросами безопасности и он не понаслышке знает, что такое безопасность страны.

«Безопасность — это не мир на условиях оккупанта», — говорится в материале.

Аваков призвал отбросить «дипломатические реверансы» и признать, что главным врагом Украины якобы является «путинский режим». Таковым врагом, по мысли автора, он останется до тех пор, пока «не заберет с нашей земли последнего наемника и не заплатит полную контрибуцию за кровь, боль и слезы украинцев».

«Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение. Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы — нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины», — написал Аваков.

Он заявил, что ему странно слышать некоторых армейских генералов, которые заявляют, что в Генштабе не рассматривают вопрос силового сценария по возвращению территорий.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прогнозировал, что после отставки Аваков будет ждать удобного момента для возвращения в политику, так как бывший глава МВД опытный и хитрый человек, который умеет ждать.

«Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — считает бывший глава МВД, добавив, что есть наработанный сценарий возвращения территорий с использованием всех форм вооружений и стратегий.

«Попутали берега». Эксперт о том, как Зеленский атаковал Авакова и Тимошенко, и чем это закончится © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также автор описал свое видение концепции безопасности в Европе и мире, а также места Украины в ней. Он предостерег, что построение такой модели без Украины может стать стратегической ошибкой.

В завершении Аваков сделала несколько заявлений, касающихся будущего непосредственно Украины, в которых можно разглядеть завуалированную критику действующей власти.

«Нам нужен фундамент консолидации, на который смогут опереться в своем развитии будущие поколения. Фундамент готовности к диалогу, взаимодействию властных институтов и гражданского общества, политической воли и четко сформулированных стратегий. На шатком грунте интриг, подлости, бескультурья и раздора можно построить разве что очень недолговечен карточный дом», — сказано в статье.

Аваков заявил, что надо привлекать компетентных людей, способных «находить сложные решения в этом меняющемся мире, а не удобных исполнителей». «Ему это точно не нужно». Шарий предположил, на что сейчас нацелился Аваков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший министр выразил уверенность, что основа безопасности Украины — ответственный гражданин, который понимает, что «в успехе его страны — существенная часть и его собственного успеха. И наоборот. Успешный гражданин — это гарантия конкурентоспособности страны и опора государства».

Ранее политолог Олег Неменский прогнозировал, что Аваков постарается сохранить свои связи с националистами, которых он негласно курировал со времен МВД и попытается переключить контакты с ними на себя лично. Похожей точки зрения придерживается и политолог Андрей Золотарев. По его мнению, Аваков — опытный и хитрый человек, который будет ждать подходящего момента для возращения в политику.