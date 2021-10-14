Актер, ведущий и любитель эпатажа Станислав Садальский 13 октября решил примерить на себя роль психолога и философа одновременно, опубликовав в Instagram поучительный пост о внутренней силе человека

«У каждого человека есть внутренний голос, который говорит ему: Работай! Встань пораньше. Сделай утром зарядку! И если человек легко внушаем, со слабой волей, то он этому голосу склонен подчиняться и делает то, что ему велят. Но если у человека есть характер, то он поступает так, как сам захочет, и люди, слабые духом, называют его лентяем», — написал Садальский.

«В этом есть некий философский смысл», «Как мне нравится эта версия сильного человека, а то ленивая, да ленивая», «Прямо про меня!», «Красиво оправдал свою лень», «Не знаю, как характер, а вот артроз у Садальского на больших пальцах сильный», — отреагировали подписчики артиста.

«Мадонна из СССР»: Maruv намекнула на новую коллаборацию с двумя российскими группами © Maruv/Инстаграм Станислав Садальский — актер театра и кино, ведущий, журналист и блогер. Имеет статус заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Грузии.

Садальский сыграл в нескольких десятках театральных постановок, озвучивал мультфильмы, например, мужика в «Падал прошлогодний снег», а еще — играл в «Фитиле», «Ералаше», и огромном количестве фильмов. В их числе — «12 фильмов», «Возвращение блудного мужа», «Три мушкетера», «Моя прекрасная няня», «Воротилы».

Женат Садальский был один раз в жизни, еще в 1970-е годы. Избранницей эпатажного артиста стала гражданка Финляндии, которая была старше его на 15 лет. Женщина скончалась в 2017 году.

От этого брака у Садальского осталась дочь по имени Пирио, которая не знает русского, сам артист признавался, что не поддерживает с ней связь и видел ее лишь дважды в жизни.