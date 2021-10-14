Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков подробностями личной жизни. В среду, 13 октября, артистка опубликовала в Instagram пост об отношениях с супругом, продюсером Алексеем Потапенко (Потапом), но фанаты обнаружили на фото странную деталь

«Потап ведет меня на свидание», — написала Каменских.

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«Что за синяк на ноге?», «Бьет и душит», «Синяк на бедре от любви?», «Это Потап ударил?», «Бдсм», — отреагировали подписчики исполнительницы.

По всей видимости, Потапенко прочитал комментарии под фотографией жены, потому что чуть позже выложил то же фото в сеть с пометкой: «Синяки на ногах никто не отменял, Настя. Развлекаемся в Испании с моей сообщницей по преступлению».

Настя Каменских и Алексей Потапенко были участниками дуэта «Настя и Потап» с 2006 по 2017 год. В 2019-м пара официально заключила брак, хотя им приписывали роман за много лет до регистрации, когда продюсер еще был женат на коллеге Ирине Горовой.

У Потапа от первого брака остался сын, сейчас мальчику 12 лет, у 34-летней Каменских детей пока нет.