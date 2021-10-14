«У нас в гороскопе Украины очень хороший аспект — трин, это очень хороший позитивный аспект к Черной Луне. Она всегда связана с экстримом, с инфекционными болезнями, эпидемиями. То есть, есть шанс, что этот аспект может подарить нам хороший финиш этой истории (с коронавирусом — ред.)», — сказала Пономаренко.
Трин — в астрологии: аспект, равный 120°.
Правда, точной даты победы над COVID-19 астролог так и не назвала, однако уточнила, что «аспект идет от Урана», планеты новизны, а значит, стоит ждать реформу в медицине, а также серьезные перемены в банковской сфере и армии.
Между тем, ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается, только за последние сутки на Украине зарегистрировано 16 тысяч новых заболевших и 500 новых смертей.
В том же интервью Пономаренко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сможет встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным 3 декабря, где выскажет украинскую позицию.