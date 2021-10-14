Астролог Альбина Пономаренко заявила, что в скором времени Украине стоит ждать полной победы над коронавирусом. Специалист по звездам утверждает, что пришла к такому выводу после того, как изучила натальную карту страны. Все подробности она рассказала в эфире программы «Акценты»

«У нас в гороскопе Украины очень хороший аспект — трин, это очень хороший позитивный аспект к Черной Луне. Она всегда связана с экстримом, с инфекционными болезнями, эпидемиями. То есть, есть шанс, что этот аспект может подарить нам хороший финиш этой истории (с коронавирусом — ред.)», — сказала Пономаренко.

Трин — в астрологии: аспект, равный 120°.

Реакция распада: украинская первокурсница опозорилась во время онлайн-лекции © CC0, Pixabay

Между тем, ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается, только за последние сутки на Украине зарегистрировано 16 тысяч новых заболевших и 500 новых смертей.

В том же интервью Пономаренко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сможет встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным 3 декабря, где выскажет украинскую позицию.