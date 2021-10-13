«Это тоже чисто экономический вопрос. Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увечен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств», — сказал Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия продлить обязательства по прокачке газа через Украину после 2024 года.
Он также призвал Киев «сказать спасибо», так как со стороны Украины «одна ругань только в наш адрес слышится».
Президент добавил, что чтобы прокачивать газ через Украину, «во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние». Это касается и потребителей в Европе, и украинских операторов, отметил Путин.
«Второе, мы должны понять, сколько же мы можем продать. Вот это очень важный вопрос, я и госпоже [Ангеле] Меркель об этом говорил… Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить [объемы прокачки], мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят», — отметил Путин.
В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС поставляется в обход Украины. После этого «Газпром» полностью отказался от выкупа дополнительных мощностей по прокачке газа через Украину.