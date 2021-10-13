Изношенность газо-транспортной системы (ГТС) Украины по разным подсчетам составляет 80-85%, ее нужно привести в нормальное состояние, чтобы прокачивать по ней газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Российской энергетической неделе». Трансляцию выступления 13 октября вел RT

«Это тоже чисто экономический вопрос. Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увечен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств», — сказал Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия продлить обязательства по прокачке газа через Украину после 2024 года.

Битва аббревиатур: Украинская ГТС против российско-германской СП-2 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Президент добавил, что чтобы прокачивать газ через Украину, «во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние». Это касается и потребителей в Европе, и украинских операторов, отметил Путин.

«Второе, мы должны понять, сколько же мы можем продать. Вот это очень важный вопрос, я и госпоже [Ангеле] Меркель об этом говорил… Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить [объемы прокачки], мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят», — отметил Путин.

В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС поставляется в обход Украины. После этого «Газпром» полностью отказался от выкупа дополнительных мощностей по прокачке газа через Украину.