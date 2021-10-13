Голливудский актер Том Круз 12 октября опубликовал в Instagram снимки с баскетбольного матча в Сан-Франциско, который он посетил вместе с сыном Коннором. Звезду не сразу узнали, а украиноязычные пользователи и вовсе перепутали его с поющим ректором с Украины Михаилом Поплавским

Поклонники 59-летней голливудской звезды были шокированы, увидев своего кумира сильно располневшим. Одни предположили, что лицо артиста распухло в результате неудачных уколов красоты, другие пошутили над его аппетитом, третьи заявили, что Круз все равно красавчик и мечта любой женщины.

И только украиноязычные пользователи обратили внимание на то, как изменившийся актер стал похож на «поющего ректора» Михаила Поплавского. Певец и бывший руководитель университета всегда славился как человек довольно упитанный.

Украинский канал показал трейлер «Сваты-7» и анонсировал премьеру - видео © Сваты-7/Инстаграм Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор». Он регулярно выпускает новые песни и клипы.

Поплавский активно продвигает украинскую культуру, считая, что российский шоу-бизнес ее портит. В том числе ректор выступил против российской «Песни года» и запатентовал свою торговую марку «Украинская песня года».