Сразу на несколько фан-страниц сериала «Сваты» в Instagram появился анонс будущей премьеры ленты. Сообщения датированы 13 октября

«Официально! Украинский канал "1+1" анонсировал трейлер "Сватов-7". Следите за новостями в нашей группе. Премьера в ближайшее время!» — гласит надпись под видео.

Тимошенко ответила взаимностью сумскому коту © ba.org.ua

«Жаль нет даты, чтоб хотя бы начать отсчитывать дни», «1 ноября», «Это только догадки», «Нет, это официальная информация», «Это в России или на Украине покажут 1 ноября?», «Через месяц, скорее всего, а не первого», «С 1 ноября в 18:45 на канале Россия 1», «На 1+1 Украина», «Не верится как-то даже», — отреагировали пользователи.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.