Украине очень важно сохранить транзит газа из РФ, чтобы не терять деньги и чувствовать себя в безопасности, сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал Офис президента в Facebook 12 октября

Украинские и американские политики очень озабочены проблемой зависимости Европы от российского газа, однако, как выясняется, Киев не прочь и дальше зависеть от энергоносителей из России.

«Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд законных долларов (ежегодно — ред.) никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — заявил Зеленский.

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Между тем попытки Киева остановить «Северный поток — 2» приводят только к повышению стоимости газа на Украине.

Власти страны законодательно привязали стоимость газа на внутреннем рынке к европейским биржевым котировкам.

Между тем сообщения о том, что сертификации «Северного потока — 2» продолжают активно препятствовать по инициативе в том числе Украины еще больше взвинчивает цены на газ в ЕС.

В октябре был установлен абсолютный рекорд стоимости газа в Европе — $1937 за тысячу кубометров.