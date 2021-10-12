Украинские и американские политики очень озабочены проблемой зависимости Европы от российского газа, однако, как выясняется, Киев не прочь и дальше зависеть от энергоносителей из России.
«Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд законных долларов (ежегодно — ред.) никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что обсуждал с Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен возможность применения третьего энергетического пакета санкций относительно «Северного потока — 2». Зеленский отметил, что эта дискуссия «не на один час и не на один день».
Между тем попытки Киева остановить «Северный поток — 2» приводят только к повышению стоимости газа на Украине.
Власти страны законодательно привязали стоимость газа на внутреннем рынке к европейским биржевым котировкам.
Между тем сообщения о том, что сертификации «Северного потока — 2» продолжают активно препятствовать по инициативе в том числе Украины еще больше взвинчивает цены на газ в ЕС.
В октябре был установлен абсолютный рекорд стоимости газа в Европе — $1937 за тысячу кубометров.