Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – это подарок российскому президенту Владимиру Путину от американских спецслужб, уверен депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «Первый независимый»

По словам Кивы, спецслужбы США сказали Саакашвили, что «мол, все у тебя будет в порядке, приезжай», а затем заманили в республику, создав ему коридор.

«А то, что произошло с этим аферистом — это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Кива.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все», — добавил Кива.

Ранее правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили, которого на родине заочно приговорили к 3 и 6 годам заключения, поместили в СИЗО, он объявил голодовку.