По словам Кивы, спецслужбы США сказали Саакашвили, что «мол, все у тебя будет в порядке, приезжай», а затем заманили в республику, создав ему коридор.
«А то, что произошло с этим аферистом — это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Кива.
Депутат подчеркнул, что в Грузии «все контролирует» Госдеп, а поэтому организовать коридор для Саакашвили им не сложно.
«Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все», — добавил Кива.
Ранее правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили, которого на родине заочно приговорили к 3 и 6 годам заключения, поместили в СИЗО, он объявил голодовку.