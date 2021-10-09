Украинский астролог Влад Росс заявил, что уже бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова ждет политический взлет, причем он будет настолько головокружительным, что президенту Владимиру Зеленскому стоило бы побеспокоиться. Об этом 8 октября написал «ГлавРед»

Вскрытие показало причину смерти депутата Рады Полякова © apostrophe.ua Влад Росс сделал персональный прогноз для политика.

Астролог утверждает, что у уволенного председателя парламента явно прослеживаются президентские амбиции, более того, шансы получить первое кресло страны у него действительно есть.

«В гороскопе Разумкова есть королевская комбинация, указывающая на то, что он — настоящий политик и может возглавить государство. Что у Владимира Зеленского в гороскопе Луна в соединении с Сатурном во Льве, что у Разумкова Луна в соединении с Сатурном, но в Скорпионе… Это говорит о том, что Разумков со всеми соглашается, как представитель знака Весы, но при этом держит дулю в кармане», — сказал астролог.

Он подчеркнул, что увольнение для Разумкова — не неудача, а, наоборот, счастливый случай, который только добавит ему в будущем очков и популярности. Вот только пока точной даты вступления Разумкова на пост главы государства специалист по звездам «не увидел».

«Пока что сложно сказать, когда именно это произойдет. Но возможность стремительного личностного и карьерного роста у него очевидна», — сказал Росс.

Между тем, астролог уверен, что именно под началом Разумкова у Украины появятся реальные шансы на вступление в Евросоюз.