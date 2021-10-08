Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о том, как впервые заговорила с главой российского государства Владимиром Путиным. Детали встречи раскрыло издание Eesti Päevaleht.

В ноябре 2018-го во время празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже Кальюлайд обратилась к Путину. «Здравствуйте, я президент Эстонии. Я знаю, что мы можем не во многом соглашаться, но это не значит, что мы не можем общаться. Так что иногда мы могли бы поговорить подольше», – сказала глава эстонского государства.

Российский лидер отреагировал положительно: «Очень интересная идея».

В апреле 2019-го Кальюлайд посетила Москву, она встречалась с российским президентом, а также участвовала в открытии отреставрированного исторического здания посольства.

Кальюлайд утверждала, что с Москвой надо вести диалог, несмотря на то, что Кремль – «трудный партнер». Внуки эстонского президента ходят в русский детский сад, сообщала в интервью глава республики.

Срок президентских полномочий Кальюлайд завершается 10 октября 2021 года.