Мошенники использовали имя экс-главы правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, чтобы обманным путем получить откровенные фото девушек и потом ими же их шантажировать. Фейк об участии Коболева в шоу «Холостяк» обнародовали на днях в Facebook

В закрытом аккаунте некого Андрея Пергата значится, что следующим участником шоу «Холостяк», которое запланировано на начало будущего года, якобы станет Коболев. Скриншот публикации обнародовало издание «Страна».

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«Получив же откровенные фото желающих попасть в шоу, мошенники переходят к шантажу жертв угрозами разглашения. Объявления такого характера в группах для актеров массовки появились 4 октября. Тогда же в комментариях пользователи напомнили, что кастинг на "Холостяка" уже закончился, и скинули в комментарии предупреждения из смежных групп о том, что действуют мошенники», — говорится в сообщении.

Коболев был уволен с должности главы «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года. Согласно данным из СМИ, Коболев разведен. От предыдущего брака у него есть три дочери.