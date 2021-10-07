Украинский актер Виталий Салий, работающий в Киевском академическом театре драмы и комедии, снялся в сериале о российских военных, что было крайне негативно воспринято на Украине. Об этом сообщил Obozrevatel 7 октября

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«Тварина!», «Деньги не пахнут?», «Погань», «А почему его не уволило руководство?», «Как актер он не очень, нечего печалиться, а работы нужно лишить», «Не так страшны московские гниды, как украинские вши», «Г…о оно всегда плавает на поверхности», «Какая же беспринципная тварь», «Не буду в твой театр ходить, нет там ничего украинского, одна пошлятина москворотая», «Гад», — отреагировали на новость о съемках в российском сериале украиноязычные пользователи. Отдельные комментаторы даже угрожали актеру физической расправой.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?» — обратилась к артисту со своей страницы в Facebook писательница, известная своими русофобскими взглядами, Лариса Ницой.

Виталий Салий — украинский ведущий и актер театра. На канале «Украина» вел проекты «Буба-шоу» и «Глазам не верю», а в Киевском академическом театре был задействован в таких постановках как «Ромео и Джульетта» «Тацны королевского дворца», «Мелкий бес», «Опасные связи», «Том Сойер», «Последний герой» и других.

Известно, что с 2015 года Салий сотрудничает с санкт-петербургским театром «Приют Комедианта». Женат артист на российской актрисе театра и кино Анне Арефьевой.