Поклонники Данилко давно заметили, что ни на одном из телевизионных эфиров он не появляется без черной медицинской маски. При этом носит ее артист на подбородке, не прикрывая нос и рот.
На вопрос корреспондентов, зачем он это делает, артист удивился, что эта тема вообще может кого-то волновать и ответил так: «Программа называется как? "Маска". Какие еще вопросы?».
А вот по поводу участия в новом сезоне шоу, которое стартует 23 октября, Данилко был более многословен и даже пообещал сменить тактику игры.
«Меня ругали, что в прошлом сезоне я угадал сразу две маски и было неинтересно смотреть. Я решил, что если на этот раз кого-то отгадаю — напишу себе на руке и буду молчать».
К слову, Данилко — один из самых немногословных и неярких судей проекта. Одевается артист всегда скромно, чаще всего выбирая черный свитер, такого же цвета бейсболку, с недавних пор к этому комплекту добавилась и медицинская маска все в той же расцветке.