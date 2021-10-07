Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, в очередной раз ставший судьей шоу «Маска», ответил на вопрос журналистов, почему всегда носит черную маску. Его слова 6 октября были опубликованы на Instagram-странице проекта «Зірковий шлях»

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На вопрос корреспондентов, зачем он это делает, артист удивился, что эта тема вообще может кого-то волновать и ответил так: «Программа называется как? "Маска". Какие еще вопросы?».

А вот по поводу участия в новом сезоне шоу, которое стартует 23 октября, Данилко был более многословен и даже пообещал сменить тактику игры.

«Меня ругали, что в прошлом сезоне я угадал сразу две маски и было неинтересно смотреть. Я решил, что если на этот раз кого-то отгадаю — напишу себе на руке и буду молчать».

К слову, Данилко — один из самых немногословных и неярких судей проекта. Одевается артист всегда скромно, чаще всего выбирая черный свитер, такого же цвета бейсболку, с недавних пор к этому комплекту добавилась и медицинская маска все в той же расцветке.