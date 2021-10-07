«Из них детей — 1 421, медработников — 341. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 541 человек; летальных случаев — 314», — говорится в материале ведомства.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.
Днем ранее сообщалось о 12 662 новых случая заболевания, 5 октября — о 9 846 случаях.
За весь период пандемии на Украине заболели 2 497 643 человека, скончались 57 840 пациентов.