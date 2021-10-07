За минувшие сутки на Украине зафиксировали 15 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 7 октября сообщило министерство здравоохранения страны

Коронавирус убил больше 57 тысяч украинцев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях. Днем ранее сообщалось о 12 662 новых случая заболевания, 5 октября — о 9 846 случаях. За весь период пандемии на Украине заболели 2 497 643 человека, скончались 57 840 пациентов.